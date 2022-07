La nave scuola Amerigo Vespucci fa tappa a Lisbona

(ANSA) - LISBONA, 28 LUG - È arrivata oggi nel porto di Lisbona la nave scuola della Marina italiana Amerigo Vespucci, con i suoi 143 cadetti a bordo. Dopo aver toccato Palermo, Tunisi e Algeri, la Vespucci fa tappa per tre giorni a Lisbona, tornando nella capitale portoghese e nell'Oceano Atlantico, da dove mancava dal 2019 e dopo aver trascorso tre anni nel Mediterraneo.

"Normalmente questa nave associa la funzione di formazione degli allievi per le attività pratiche del sapere marinaresco a un'importante azione di relazioni esterne, in cui la Vespucci funziona anche come ambasciata galleggiante", ha detto all'Ansa il comandante Massimiliano Siragusa. Questa attività pubblica, che è stata fortemente ridimensionata negli anni della pandemia ma è molto importante, implica un rapporto privilegiato con le comunità italiane all'estero, le ambasciate, gli istituti di cultura, ma prevede anche l'abbraccio delle comunità locali delle città via via toccate lungo il viaggio, ha aggiunto il Capitano di vascello.

Da Lisbona, dove resterà attraccato sulle rive del Tago e sarà aperto alle visite fino a sabato prossimo, il veliero riprenderà il largo verso il Marocco, con arrivo previsto a Casablanca il prossimo 6 agosto. (ANSA).