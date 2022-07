Kiev, attacco a Mykolaiv nella notte. 'Distrutta una scuola'

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Più fonti locali ucraine segnalano in queste ore un attacco durante la notte delle forze russe contro la città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, nel quale vengono segnalati ingenti danni tra cui quelli inferti ad una scuola che risulterebbe adesso praticamente distrutta. Di questa viene pubblicata una immagine dai servizi di emergenza ucraini, scrive il Guardian, mentre il governatore di Mykolaiv, Vitaly Kim, su Telegram scrive di "un massiccio attacco missilistico" lanciato questa mattina sulla città.

"Risulta che, in seguito al lancio di tre missili l'edificio di una scuola nel distretto di Korabelny è stato quasi del tutto distrutto. Una persona è stata ferita. Uno yacht club, un deposito per prodotti agricoli e parti di una fattoria sono stati inoltre coinvolti per la caduta di munizioni e loro frammenti". Anche il sindaco della città, Oleksandr Syenkevych, ha postato qualche dettaglio sull'attacco e in particolare ha pubblicato immagini di quello che sembra un cratere nell'area circostante un'università. (ANSA).