Colloquio di due ore tra Biden Xi Jinping. Pechino: 'Su Taiwan proteggeremo la nostra sovranità'

Il colloquio fra Joe Biden e il presidente Xi Jinping è terminato alle ore 10.50 locali, le 16.50 italiane. Lo rende noto la Casa Bianca. La telefonata fra i due leader è durata oltre due ore, per l'esattezza 2 ore e 17 minuti. I presidenti cinese Xi Jinping e statunitense Joe Biden hanno avuto "comunicazioni e scambi approfonditi su relazioni sino-americane e su questioni di reciproco interesse". Lo riferisce il network statale cinese Cctv.

La questione di Taiwan "è chiara" dato che "entrambi i lati dello Stretto di Taiwan appartengono a un'unica Cina". Il presidente cinese Xi Jinping, nel colloquio con l'omologo Usa Joe Biden, ha espresso "ferma opposizione al separatismo" dell'isola e "all'interferenza di forze esterne". Nel resoconto del network statale Cctv, Xi ha aggiunto che "non lasceremo mai spazio alle forze indipendentiste". La posizione di governo e popolo cinesi, ha aggiunto, "è coerente ed è la ferma volontà di oltre 1,4 miliardi di cinesi di salvaguardare sovranità nazionale e integrità territoriale", avvisando che "chi gioca con il fuoco si dà fuoco".

La riunificazione di Taiwan è la"missione sacra" dell'Esercito popolare di liberazione (Pla): le forze armate cinesi promettono "tolleranza zero" verso l'indipendenza dell'isola ritenuta parte "inalienabile" della Repubblica popolare. La questione di Taiwan "riguarda esclusivamente gli affari interni della Cina e non c'e' spazio per l'interferenza Usa", ha detto il portavoce del ministero della Difesa Wu Qian e, pur senza citare la visita a Taipei della presidente della Speaker Usa Nancy Pelosi, ha accusato gli Usa di "dire una cosa e di farne un'altra" su Taiwan.