Berlino spegne le luci dei monumenti per risparmiare energia

(ANSA) - BERLINO, 28 LUG - Per rispondere alla crisi energetica e contribuire al risparmio il Senato di Berlino ha deciso di spegnere le illuminazioni di 200 tra monumenti e attrazioni della capitale tedesca. A partire da agosto le luci notturne saranno progressivamente spente per il Duomo, la Marienkirche, la Staatsoper, la Deutsche Oper, il castello di Charlottenburg e numerosi altri edifici, incluso lo stesso Rotes Rathaus, il palazzo del municipio.

Pochi giorni fa, anche il presidente della repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier, aveva annunciato lo spegnimento dell'illuminazione notturna della sua residenza berlinese nel castello di Bellevue (tranne che in occasione di visite di stato).

"Alla luce della guerra contro l'Ucraina e delle minacce alla politica energetica da parte della Russia, è importante gestire la nostra energia con la massima attenzione", ha dichiarato a rbb24 la ministra per l'Ambiente della città di Berlino, Bettina Jarasch. (ANSA).