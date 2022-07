Gb: giornalista sviene, interrotto secondo dibattito Truss-Sunak

(ANSA) - LONDRA, 26 LUG - E' stato interrotto a metà per l'improvviso svenimento della conduttrice Kate McKann il secondo dibattito televisivo, ospitato stasera da Talk Tv (dopo il primo andato in onda ieri sulla Bbc) fra Liz Truss e Rishi Sunak, contendenti nel ballottaggio finale della sfida per la successione a Boris Johnson come leader del Partito Conservatore britannico e prossimo premier del Regno. La giornalista è collassata di botto mentre la ministra degli Esteri - e attuale frontrunner della sfida - stava parlando della guerra in Ucraina e polemizzando con la Russia di Vladimir Putin.

Improvvisamente si è udito il rumore di un tonfo in diretta tv, mentre l'anchorwoman non era inquadrata. Truss ha assunto un'espressione pietrificata, poi ha gridato "oh mio Dio!" e quindi si è avvicinata a McKann assieme a Sunak. A quel punto la trasmissione è stata sospesa. E poco dopo l'emittente ha annunciato la cancellazione della parte finale per ragioni di cautela (non senza scusarsi con il pubblico), pur assicurando che la giornalista si era nel frattempo ripresa: nulla di grave, come hanno decretato i medici.

I due contendenti Tory hanno in serata diffuso messaggi di auguri indirizzati a "Kate", che avrebbe dovuto moderare il programma con Harry Cole, political editor del Sun, ma era rimasta alla fine sola avendo Cole dato forfait in extremis dopo essere risultato positivo al Covid. Nella parte del dibattito andata in onda, Sunak e Truss si sono tornati a scontrare in particolare sulla politica economica (con l'ex cancelliere dello scacchiere di origine familiare indiana favorevole fra l'altro a tassare di più i profitti del grande business in tempi di crisi e la ministra degli Esteri, sostenuta dall'ultradestra interna, viceversa contraria), ma in toni molto più soft rispetto al duello ospitato dalla Bbc. Confrontandosi sui contenuti, senza gli attacchi personali di ieri in un contesto nel quale il 42enne Sunak non ha mancato di fare un riferimento amichevole al compleanno della rivale, che proprio oggi ha compiuto 47 anni.

