Angela Merkel al Festival di Bayreuth con stesso abito del 2019

L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha presenziato oggi all'annuale Festival di Bayreuth, in Baviera, dedicato alla musica del compositore tedesco Richard Wagner. Merkel si è presentata sul tappeto rosso con un completo dal colore giallo tendente al verde, in due pezzi, blazer e gonna lunga. Come notano Welt e altri media, il vestito è molto simile a quello già indossato durante la sua visita al Festival nel 2019. L'ex cancelliera era accompagnata dal marito Joachim Sauer. A fare gli onori di casa c'era il governatore della Baviera, Markus Söder. Il Festival è stato aperto dal "Tristano e Isotta".