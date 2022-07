Yemen: almeno 10 morti per le piogge torrenziali a Sanaa

(ANSA) - SANAA, 24 LUG - Dieci persone, tra cui quattro bambini, sono morte a causa delle inondazioni e del crollo di un edificio dopo che piogge torrenziali sono cadute sulla capitale dello Yemen e dintorni. Lo hanno reso noto le autorità locali. I quattro bambini sono morti per il crollo di un edificio a Sanaa, mentre le altre sei persone hanno perso la vita a bordo della loro auto a causa di un forte acquazzone vicino la capitale.

Ogni anno, piogge torrenziali cadono sullo Yemen e fanno salire pericolosamente il letto dei fiumi.

Lo Yemen è il Paese più povero della penisola arabica ed è in una situazione di gravissima emergenza alimentare, devastato da più di sette anni da una guerra tra i ribelli Huthi, vicini all'Iran, e le forze governative, sostenute dal 2015 da una coalizione guidata dalla vicina Arabia Saudita. Le due parti hanno firmato una tregua in vigore dal 2 aprile che dovrebbe concludersi all'inizio di agosto. (ANSA).