Ucraina: Lavrov, 'equilibrata' posizione della Lega araba

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La Russia apprezza la posizione equilibrata degli Stati membri della Lega araba sulla situazione in Ucraina. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un incontro con gli inviati degli Stati membri al Cairo, come riporta la Tass.

"Apprezziamo la posizione equilibrata, equa e responsabile dei membri della Lega Araba", ha precisato, ricordando che un gruppo di contatto della Lega araba ha visitato Mosca in aprile per discutere di questo tema.

"Siamo aperti a proseguire nel dialogo con i nostri amici nella Lega araba e in altre parti del mondo. Non abbiamo nulla da nascondere", ha sottolineato Lavrov.

Secondo l'alto diplomatico russo, Mosca è interessata a promuovere il partenariato e la cooperazione economica con la Lega Araba e sforzi congiunti su questioni regionali, come la situazione sulla Palestina. (ANSA).