Kenya, Ghana, Malawi i primi a ricevere vaccino anti-malaria

(ANSA) - NAIROBI, 24 LUG - Kenya, Ghana e Malawi saranno tre Paesi apripista a ricevere i finanziamenti per la somministrazione del primo vaccino al mondo contro la malaria.

Lo ha annunciato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul proprio sito web, specificando che il ciclo di sperimentazioni nelle tre nazioni africane è terminato con risultati decisamente positivi.

"I Paesi pilota come il Kenya hanno vaccinato oltre 300.000 bambini dall'inizio del processo nel 2019, registrando un calo del 30 per cento dei ricoveri in ospedale di bambini affetti da malaria grave. Inoltre, nei Paesi pilota si è registrata una riduzione di quasi il 10 per cento dei decessi infantili nella fascia d'età idonea per il vaccino", ha confermato Matshidiso Moeti, direttrice regionale dell'Oms per l'Africa.

L'Oms riferisce che i finanziamenti per la prima fase delle vaccinazioni raggiungeranno la cifra di 160 milioni di dollari.

Buona parte delle donazioni saranno gestite dalla Global Alliance Vaccine Initiative (Gavi), ente di cooperazione mondiale, grazie anche a un cospicuo aiuto della fondazione Bill & Melinda Gates.

Il direttore dei programmi nazionali di Gavi, Thabani Maphosa, ha dichiarato sul sito dell'ente che ogni anno circa 260.000 bambini sotto i cinque anni muoiono a causa della malaria, ma il vaccino contro la malattia ha permesso di ridurre notevolmente rischi, ricoveri e decessi. Le tre nazioni africane hanno tempo fino al prossimo 13 settembre per confermare l'adesione al programma. (ANSA).