Filippine: agguato in un'università di Manila, tre morti

(ANSA) - MANILA, 24 LUG - Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un'università di Manila, nelle Filippine, in quello che secondo le autorità sembra essere un agguato mirato.

Un ex sindaco della provincia meridionale ribelle di Basilan è stato ucciso insieme a una sua collaboratrice e a una guardia della sicurezza dell'ateneo, ha detto il sindaco del distretto locale Joy Belmonte.

L'isola di Basilan è ritenuta una delle roccaforti del gruppo separatista islamico delle Filippine Abu Sayyaf. (ANSA).