Truss, spaventoso attacco a Odessa, impossibile fidarsi di Putin

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha definito "assolutamente spaventoso" l'attacco russo al porto ucraino di Odessa sul Mar Nero. Parlando a un evento della campagna elettorale nel Kent, come riporta il Guardian, la candidata alla leadership conservatrice ha detto: "È assolutamente spaventoso che solo un giorno dopo aver raggiunto questo accordo, Vladimir Putin abbia lanciato un attacco del tutto ingiustificato contro Odessa. Questo dimostra che non ci si può fidare di una sola parola di ciò che dice. Dobbiamo lavorare urgentemente con i nostri partner internazionali per trovare un modo migliore per far uscire il grano dall'Ucraina che non coinvolga la Russia e le sue promesse non mantenute".

