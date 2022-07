Grano: Unione Africana, bene accordo fra Russia e Ucraina

(ANSA) - NAIROBI, 23 LUG - L'Unione Africana si "felicita" per l'accordo siglato fra Russia e Ucraina per sbloccare le esportazioni di grano, uno "sviluppo benvenuto" per il continente che si trova davanti ad un aggravarsi di carestia e fame. Questo accordo è "una risposta" alla visita il mese scorso in Russia del capo di Stato senegalese Macky Sall, presidente di turno dell'Ua, e di Moussa Faki, presidente della commissione dell'Ua che a Vladimir Putin aveva sottolineato "l'urgenza per il ritorno del grano ucraino e russo sul mercato mondiale", si legge in un comunicato dell'organizzazione. (ANSA).