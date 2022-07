Erdogan, avanti per pace, spero in contatti tra leader

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Siamo decisi a continuare gli sforzi diplomatici fino a quando non sarà garantita la pace tra Russia e Ucraina. Nel prossimo futuro, speriamo di ricevere notizie incoraggianti nei colloqui e nei contatti a tutti i livelli, compresi i leader". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un discorso trasmesso sul canale tv Trt, ripreso dalla Tass, assicura che Ankara continuerà a impegnarsi per risolvere la guerra tra Russia e Ucraina. (ANSA).