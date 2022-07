Usa: verdetto giuria, Bannon colpevole di oltraggio al Congresso

(ANSA) - NEW YORK, 22 LUG - Stephen Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, è colpevole secondo la giuria di oltraggio al Congresso. Il giudice, Carl Nichols, ha fissato la sentenza al 21 ottobre, come riportato dalla Cnn.

Bannon rischia un minimo di 30 giorni in carcere e ha sorriso alla lettura del verdetto della giuria. Si tratta della prima persona appartenente al circolo più stretto dell'ex presidente a essere ritenuto colpevole nell'ambito delle indagini sull'assalto del 6 gennaio al Congresso Usa. (ANSA).