Siria: Ong, raid russi uccidono 7 persone tra cui 4 bimbi

(ANSA) - BEIRUT, 22 LUG - Sette persone, di cui quattro bambini della stessa famiglia, sono state uccise in Siria durante bombardamenti di aerei russi. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i raid aerei di Mosca sono stati compiuti nella regione nord-occidentale di Idlib, nei pressi della cittadina di Jisr Shughur, poco lontano dal confine con la Turchia.

Le fonti riferiscono che le vittime sono due uomini, una persona ancora non identificata e quattro bambini, tutti di età inferiore ai 10 anni. Delle sette vittime, sei erano civili e un settimo era un miliziano. I civili erano tutti sfollati della vicina regione di Hama, secondo quanto riferito dalle fonti.

La Russia è intervenuta militarmente in Siria nel 2015. La Turchia controlla di fatto, col placet di Mosca, ampie zone della Siria nord-occidentale, tra cui la zona colpita dai jet militari russi. (ANSA).