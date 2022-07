Libia: scontri armati a Tripoli, almeno 6 morti

(ANSA) - TUNISI, 22 LUG - E' di almeno 6 morti il bilancio degli scontri avvenuti a Tripoli tra milizie rivali. Lo riferisce il corrispondente della tv Al Arabiya in un tweet, riportando anche della sospensione per motivi di sicurezza dei voli all'aeroporto di Mitiga. Secondo il The Libya Observer nella zona di al-Sabaa, nella parte occidentale di Tripoli, si affrontano dalla scorsa notte la Forza di deterrenza, vicina al governo di unità nazionale e la Brigata rivoluzionaria di Tripoli guidata da Ayoub Abu Ras, vicina al Consiglio presidenziale che avrebbe rapito un comandante della Forza di deterrenza. Per fermare gli scontri sarebbe intervenuta la Brigata 444, legata all'Esercito libico, affiliata alla Regione Militare di Tripoli, mentre il Consiglio presidenziale in una nota chiede il cessate il fuoco. Secondo il The Libya Observer, che cita fonti sanitarie, tra le vittime si conterebbe anche un bambino e i feriti sarebbero 25. (ANSA)