Kenya: 3 poliziotti colpevoli per uccisione avvocato diritti

(ANSA) - NAIROBI, 22 LUG - Tre poliziotti e un loro informatore sono stati ritenuti colpevoli dell'uccisione di un avvocato peri i diritti civili, di un suo cliente e del loro autista sei anni dopo i fatti, che innescarono violente proteste nel Paese. I corpi del legale Willie Kimani - che aveva criticato gli abusi della polizia - del suo cliente Josephat Mwenda e dell'autista Joseph Muiruri furono trovati avvolti in sacchi e gettati in un fiume fuori dalla capitale Nairobi a giugno 2016.

Oggi la giudice dell'Alta corte Jessie Lessit ha stabilito la colpevolezza dei tre poliziotti e del loro informatore, mentre un quarto agente è stato assolto. Kimani era l'avvocato difensore di un autista di moto-taxi che aveva accusato il poliziotto Fredrick Leliman di aver aperto il fuoco contro di lui senza alcun motivo a un posto di blocco nel 2015. Leliman figura fra i tre agenti ritenuti colpevoli con il verdetto odierno e che rischiano la pena di morte, ma la sentenza sarà annunciata il 3 settembre. Lo ha precisato l'International justice mission (Ijm), organizzazione internazionale di assistenza legale per cui lavorava Kimani.

