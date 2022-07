Gb festeggia i 9 anni di George, 'il futuro re cresce'

(ANSA) - LONDRA, 22 LUG - Nuova festa in famiglia per la dinastia britannica dei Windsor che oggi saluta il compleanno numero 9 del giovanissimo principe George, primogenito dei duchi di Cambridge, William e Kate, e futuro capo di una monarchia destinata a proiettarsi - fra incognite e aspettative dei sudditi - nella seconda metà del XXI secolo.

L'occasione è stata suggellata con la pubblicazione di una foto ufficiale dell'ormai ex 'principino' ritratto con un'espressione e un sorriso quasi da ragazzo, sui siti reali.

Immagine ripresa oggi a mo' di omaggio da diversi giornali dell'isola.

"George cresce", sottolineano fra gli altri i tabloid, notando la sempre più evidente somiglianza con il padre William, incamminato - dopo aver compiuto 40 anni - verso un trono su cui l'eterno erede 73enne Carlo già proietta da parte sua un'immagine da quasi co-reggente, al fianco della 96enne regina Elisabetta.

Per il casato, arriva intanto un'altra soddisfazione.

L'annuncio con cui ieri la Bbc è tornata a chiedere scusa per la storica intervista-imbroglio estorta di fatto con la frode alla defunta principessa Diana nel 1995, in piena crisi matrimoniale, promettendo ancora una volta di non mandarla in onda mai più.

Intervista per dar colore alla quale il team di Martin Bashir, all'epoca celebre anchorman dell'emittente pubblica, fece credere a Lady D che Carlo l'avesse tradita con l'allora balia di William: in modo da indurla al risentimento e alle confessioni 'scandalose' cui alla fine ella si lasciò andare. Un falso, come si è poi stabilito, per il quale la Bbc - chiamata da tempo a rispondere di quei fatti anche da Carlo, William e Harry in persona - ha accettato tra l'altro questa settimana di pagare un sostanzioso risarcimento extra giudiziario alla ex nanny. (ANSA).