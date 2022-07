Gastronomia: Spagna, 32 negozi nella rete True Italian Taste

(ANSA) - MADRID, 22 LUG - Sono 32 i punti vendita 'gourmet' situati in Spagna inglobati nella rete internazionale True Italian Taste, creata per "valorizzare e promuovere il prodotto agroalimentare autentico italiano". È quanto reso noto dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Ccis).

Secondo quanto si spiega in una nota, la metà dei negozi italiani integrati nella rete si trovano a Madrid, mentre il resto in altre parti del Paese iberico. I punti vendita sono stati selezionati attraverso un'iniziativa lanciata nei primi mesi del 2021.

I prodotti venduti sono di diverso tipo: formaggi, insaccati, pasta, vini, dolci, prodotti da forno, salse e conserve. Per conoscere e localizzare la rete di negozi "True Italian Taste", aggiunge il comunicato, la Ccis ha progettato e attivato l'App "100% Auténtico" (disponibile per sistema Android). Oltre alla geolocalizzazione dei punti vendita, l'App consente di avere informazioni sulla tipologia di prodotti e servizi (delivery, e-commerce, ecc.) disponibili, nonché di accedere ai recapiti di ciascuno dei negozi della rete. (ANSA).