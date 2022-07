Brasile: gli abitanti sono 212,7 milioni, +7,6% in 10 anni

(ANSA) - BRASILIA, 22 LUG - La popolazione del Brasile è cresciuta del 7,6 per cento in dieci anni e ha raggiunto i 212,7 milioni di abitanti, con una tendenza all'invecchiamento. Lo ha evidenziato uno studio condotto dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge).

L'indagine ha rivelato che l'anno scorso i cittadini di età pari o superiore a 30 anni erano il 56,1 per cento della popolazione, mentre un decennio fa rappresentavano il 50,1 per cento. Il trend dell'invecchiamento si conferma anche nel gruppo delle persone di età pari o superiore a 60 anni, che nel 2012 occupava l'11,3 per cento e attualmente è il 14,7 per cento.

L'invecchiamento è dovuto a "una marcata diminuzione della fertilità che si è verificata negli ultimi decenni", ha spiegato Gustavo Geaquinto, ricercatore dell'Ibge. La regione sud-orientale, con gli Stati di San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ed Espírito Santo, ha il 16,6 per cento della sua popolazione di età pari o superiore a 60 anni, la percentuale più alta del Paese. In crescita anche i cittadini afro-discendenti, pari al 56,1 per cento della popolazione totale nel 2021, una cifra superiore del 3,1 per cento rispetto a quella indicata nel 2012. (ANSA).