Mosca, per noi l'Italia è un paese sovrano

"Abbiamo sempre considerato l'Italia un Paese sovrano e indipendente. Se essa non viene considerata tale altrove, questo non ha nulla a che fare con la Russia". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova rispondendo ad una domanda su presunti tentativi di destabilizzazione di Mosca. "L'operato del governo Draghi dovrebbe essere valutato dagli italiani", ha aggiunto la portavoce. "L'Italia è un Paese sovrano, indipendente, che non dovrebbe dipendere da nessuno - ha insistito Zakharova -. Non capisco perché c'è la necessità interna di spiegare quello che succedere con fattori esterni".