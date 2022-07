Iran: 20 arresti per crollo edificio Abadan con 43 morti

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 21 LUG - L'Iran ha iscritto nel registro degli indagati e arrestato 20 persone in relazione al crollo, in maggio, dell'edificio Metropol ad Abadan, nella provincia del Khuzestan, dove sono rimaste uccise 43 persone. Lo rende noto la magistratura iraniana, come riporta il sito Mizan Online, senza specificare l'identità degli indagati e di cosa sono accusati. "Tutti gli imputati nel caso si trovano già in custodia" hanno fatto sapere le autorità giudiziarie confermando anche la morte del proprietario dello stabile, da più parti ritenuto tra i responsabili.

Nei giorni successivi al crollo dell'edificio, gli abitanti di Abadan e di altre città iraniane manifestarono contro il governo accusandolo di corruzione e di negligenze che avrebbero portato alla tragedia.

Le operazioni di soccorso e per l'estrazione dei corpi andarono avanti per settimane. (ANSA-AFP).