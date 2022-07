I capolavori di Capodimonte esposti a Hong Kong

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - I capolavori del Museo di Capodimonte di Napoli sono esposti per la prima volta a Hong Kong in una mostra inaugurata lo scorso 15 luglio all'Hong Kong Museum of Art e resa possibile grazie al sostegno del Consolato Generale d'Italia nell'ambito delle celebrazioni per l'Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina 2022 e del Festival "Italia Mia" 2022.

L'esposizione "The Road to the Baroque", che resterà aperta fino al 2 novembre prossimo, presenta 40 opere del tardo Rinascimento dell'Italia settentrionale e centrale e del Barocco napoletano provenienti dai due principali nuclei del Museo napoletano, la Collezione Farnese e la Collezione Borbone.

Le collezioni comprendono opere di maestri leggendari come Tiziano, Annibale Carracci e Artemisia Gentileschi, esempi di ricchezza del patrimonio artistico partenopeo del XVI e XVII secolo e della potenza espressiva e dell'eleganza del Barocco che ebbe a Napoli la sua capitale.

All'inaugurazione è intervenuto il Console Generale d'Italia, Clemente Contestabile, sottolineando l'eccellente valore artistico della mostra che illustra la potenza espressiva, la spiritualità e la vitalità del barocco napoletano e avvicina il pubblico di Hong Kong al grande patrimonio culturale di Napoli.

Presente alla cerimonia il Segretario alla cultura, allo sport e al turismo di Hong Kong, Kevin Yeung, che ha espresso forte apprezzamento per l'iniziativa. Il direttore del Museo Capodimonte, Sylvain Bellenger, ha partecipato in collegamento da Napoli. (ANSA).