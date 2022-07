Covid: Biden, chi non si vaccina avrà un problema

(ANSA) - WASHINGTON, 20 LUG - Il presidente americano, Joe Biden, ha rivolto l'ennesimo appello agli americani che non sono ancora vaccinati contro il Covid a farlo subito visto che i contagi stanno aumentano ogni giorno in tutti gli Stati Uniti.

"Chi non è vaccinato o non si vaccina ha un problema", ha detto Biden parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "Non è nel loro interesse ne' nell'interesse comune non vaccinarsi.

Possiamo controllare il virus. Devono vaccinarsi subito", ha insistito il presidente. (ANSA).