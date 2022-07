Cia, guerra Ucraina non dissuaderà Cina da invadere Taiwan

(ANSA) - WASHINGTON, 21 LUG - La Cina sembra ancora convinta di voler usare la forza contro Taiwan e la guerra in Ucraina non la dissuaderà. Ne è convinto il capo della Cia, Bill Burns. "La nostra sensazione è che non si tratta di 'se'' la Cina invaderà Taiwan ma quando", ha detto il numero uno dell'Agenzia parlando all'Aspen Security Forum.

Parlando dello Sri Lanka, Burns ha osservato che il Paese è precipitato nel caos a causa delle "stupide scommesse" dei suoi leader sugli investimenti della Cina.

Le altre nazioni dovrebbero guardare "la lezione oggettiva che arriva dallo Sri Lanka oggi: un paese fortemente indebitato con la Cina che ha fatto alcune scommesse davvero stupide sul suo futuro economico e sta subendo conseguenze piuttosto catastrofiche, sia economiche che politiche", ha detto il capo dell'Agenzia. (ANSA).