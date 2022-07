Brasile:Lula ufficializza sua sesta candidatura a presidenza

(ANSA) - SAN PAOLO, 21 LUG - L'ex presidente brasiliano di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, ufficializzerà oggi la sua sesta candidatura alla Presidenza della Repubblica. L'ex sindacalista - che risulta in testa ai principali sondaggi sulle intenzioni di voto - il prossimo 2 ottobre sfiderà l'attuale presidente di destra, Jair Bolsonaro, in cerca di un secondo mandato quadriennale.

Lula, candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) che ha contribuito a fondare, formerà un ticket con l'ex rivale politico Geraldo Alckmin, più volte governatore di San Paolo per il Partito socialdemocratico brasiliano (Psdb, di centrodestra) e due volte candidato alla Presidenza nel 2006 e nel 2018.

L'alleanza con Alckmin - vista con diffidenza da alcuni settori del Pt - è sostenuta da una coalizione di cui fanno parte altri sei partiti di sinistra, centro e centrosinistra.

L'ex operaio metallurgico, oggi 76enne, è stato candidato alla presidenza altre cinque volte ed eletto per due mandati consecutivi nel 2002 e nel 2006. La nuova candidatura sarà lanciata a San Paolo in un evento cui Lula non parteciperà perché in tour nel nord-est del Paese, sua principale roccaforte elettorale. (ANSA).