Biden annuncia vertice con leader africani a dicembre

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il presidente americano Joe Biden ha annunciato per il prossimo dicembre un vertice con tutti i leader africani. Come riportato sul sito della Casa Bianca, l'incontro si terrà a Washington dal 13 al 15 dicembre 2022.

"Il vertice dimostrerà il costante impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'Africa e sottolineerà l'importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Africa e di una maggiore cooperazione sulle priorità globali condivise" ha annunciato Biden, che punta su "valori condivisi per promuovere un nuovo impegno economico, rafforzare l'impegno USA-Africa per la democrazia e i diritti umani, mitigare l'impatto del COVID-19 e di future pandemie, collaborare per rafforzare la salute regionale e globale, promuovere la sicurezza alimentare, promuovere la pace e la sicurezza, rispondere alla crisi climatica e amplificare i legami con le comunità di espatriati".

Biden si dice ansioso di lavorare con i governi africani, la società civile e il settore privato per rafforzare le relazioni tra Stati Uniti e Africa. (ANSA).