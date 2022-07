Australia:siti appuntamenti,single spendono 240 euro al mese

(ANSA) - SYDNEY, 21 LUG - Le pressioni del costo della vita colpiscono duramente anche in Australia ma le persone single, secondo dati forniti dalla banca ING, spendono generosamente in cerca di amore: circa 350 dollari (240 euro) in tre appuntamenti sentimentali al mese, organizzati tramite le sempre più popolari 'dating app'.

Nel corso di un anno i single australiani hanno speso in dating 42,8 miliardi di dollari (29 miliardi di euro), un aumento di 31,1 miliardi di dollari (21 miliardi di euro) dal 2017 . Spendono in media l'equivalente di 104 euro per il primo appuntamento, di cui 45 euro per prepararsi, come l'acquisto di vestiti e scarpe, e parrucchiere. Lo studio riguardante 1040 australiani da 18 anni in su condotto in maggio è stato commissionato dalla banca ING e condotto online dal sito YouGov in maggio. "In pochi anni la crescita delle dating app ha aperto un nuovo mondo di possibilità per i single in cerca di amore", ha dichiarato il dirigente della ING, Matt Bowen. I dati mostrano anche che il 76% delle donne preferiscono dividere il conto nel primo appuntamento al ristorante, mentre il 45% degli uomini si aspetta di pagarlo per intero. Questo significa che il budget per il primo appuntamento è attorno a 68 euro per gli uomini e 50 per le donne. (ANSA).