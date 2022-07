ANSA firma un nuovo accordo con l'agenzia lettone LETA

LETA e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. L'accordo è stato firmato in collegamento virtuale, alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Lettonia Alessandro Monti presso la sede di LETA e dell'Ambasciatrice lettone in Italia Solvita Āboltiņa presso la sede ANSA.

Gli abbonati delle due Agenzie potranno disporre quindi di una più ampia offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi paesi. Per l'ambasciatore italiano in Lettonia Alessandro Monti, "l'accordo siglato oggi tra le due storiche agenzie di informazione italiana e lettone arricchisce anzitutto le relazioni economiche e culturali tra i nostri due Paesi. Ma nell'attuale momento storico il contributo degli organi di informazione è di fondamentale importanza anche per superare gli stereotipi che ancora ostacolano il progresso di integrazione europea, nonché per contrastare la dilagante disinformazione che prolifera attraverso un uso distorto dei social network. A tale riguardo, ANSA e LETA vantano una meritata reputazione a livello internazionale per la loro capacità di verificare le notizie e collocarle in un contesto interpretativo imparziale e corretto. Sono pertanto certo che la collaborazione tra le due Agenzie andrà a beneficio della qualità dell'informazione in entrambi i Paesi".

L'ambasciatrice della Lettonia in Italia Solvita Āboltiņa ha dichiarato: "Esprimo grande piacere e soddisfazione per il lavoro compiuto dalle due agenzie che ha portato alla definizione concreta di una collaborazione, che viene oggi siglata dai rispettivi rappresentanti. ANSA e LETA svolgono un ruolo estremamente importante nel panorama dell'informazione e della comunicazione. Soprattutto nell'era dei social media, la cooperazione rappresenta uno strumento valido ed efficace per potenziare l'impegno al contrasto della disinformazione. Sono certa che la firma di questo accordo porterà un valore aggiunto al lavoro delle rispettive sedi diplomatiche dei nostri Paesi e contribuirà allo sviluppo e all'incremento di iniziative commerciali, per clienti lettoni e italiani, nell'ambito di progetti di comunicazione".

Il Ceo di LETA Juris Mendziņš ha espresso soddisfazione per l'accordo: "LETA è lieta di questo accordo con ANSA che consentirà alle nostre agenzie di accedere a fonti di notizie internazionali affidabili. Con questo accordo raggiungiamo anche l'obiettivo di diffondere a livello internazionale le informazioni sulla Lettonia. Riteniamo che questa partnership rappresenti solo il primo passo verso una più ampia cooperazione orientata al business tra le due agenzie".

L'Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha sottolineato che "si arricchisce di un'ulteriore, nuova importante partnership la nostra rete di networking internazionale con le agenzie dell'area del Nord Europa; questo nuovo accordo - oltre a garantire la reciproca disponibilità di informazione certificata tra la Lettonia e l'Italia - è un primo passo per lo sviluppo di progetti a sostegno della comunicazione delle Istituzioni e delle aziende dei due Paesi".