Sudan: 105 morti in conflitto tribale in una settimana

(ANSA) - KHARTOUM, 20 LUG - Il conflitto tribale nel Sudan meridionale ha provocato 105 morti e 291 feriti nell'ultima settimana, secondo il nuovo bilancio fornito dal ministro della Sanità del Nilo Blu, Jamal Nasser. Dopo quasi una settimana di scontri a fuoco, è tornata la calma nello Stato confinante con l'Etiopia, ma le violenze si sono estese a diversi altri Stati mentre gli Hausa, uno dei gruppi etnici coinvolti nel conflitto, si mobilitano in tutto il Paese per chiedere "giustizia per i martiri". (ANSA).