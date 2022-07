Sri Lanka: Ranil Wickremesinghe eletto nuovo presidente

(ANSA) - COLOMBO, 20 LUG - Il parlamento dello Sri Lanka ha eletto Ranil Wickremesinghe, già presidente ad interim, nouovo presidente del Paese. Le divisioni in Sri Lanka, in preda ad una storica crisi politica ed economica, "sono terminate". Lo ha detto il nuovo presidente del Paese, Ranil Wickremesinghe, subito dopo la conferma della sua elezione alla successione di Gotabaya Rajapaksa, il presidente che si è dimesso la scorsa settimana. "Le nostre decisioni sono finite" ha detto Wickremesinghenel discorso pronunciato davanti al parlamento dove si è tenuta la votazione per eleggere il nuiovo capo dello Stato. (ANSA).