Macron riceve Abbas, no alternative a negoziati di pace

(ANSA) - PARIGI, 20 LUG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, invoca una ripresa dei negoziati di Pace in Medio Oriente, ricordando che nuove violenze rischiano di scoppiare "in ogni momento". Ricevendo all'Eliseo il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, Macron ha osservato che "la violenza e il terrorismo, perdurano in Medio Oriente". Ha quindi invocato "la ripresa del dialogo politico diretto tra israeliani e palestinesi", oggi arrivato ad un punto morto. "E' un cammino ambizioso, disseminato di ostacoli, ma non abbiamo alternative rispetto al rilancio dei nostri sforzi dii pace", ha insistito Macron. Parole già pronunciate quindici giorni fa dinanzi al premier israeliano, Yaïr Lapid. (ANSA).