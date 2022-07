Johnson saluta i Comuni come Terminator, 'hasta la vista, baby'

(ANSA) - LONDRA, 20 LUG - Il premier britannico Boris Johnson ha lasciato la Camera dei Comuni alla fine del suo ultimo Question Time con un saluto ironico e quasi beffardo, "hasta la vista, baby", citando una frase resa celebre da Arnold Schwarzenegger nel film 'Terminator 2'.

Mentre proprio oggi si tiene l'ultimo voto del partito conservatore per indicare i due candidati che si contenderanno la poltrona di leader Tory e di prossimo primo ministro, Johnson ha condotto uno scontro finale col leader laburista Keir Starmer, senza risparmiare attacchi personali. BoJo lo ha paragonato agli "inutili" dissuasori anti-parcheggio, usando il suo noto linguaggio colorito, mentre i deputati conservatori ridevano e l'aula si animava. Dal canto suo, Starmer ha inizialmente augurato "il meglio per il futuro" a Johnson e famiglia ma poi si è concentrato sugli attacchi diretti più che altro contro il partito di maggioranza mettendo in evidenza i dissidi interni che contraddistinguono la corsa finale per trovare il nuovo leader.

Il premier uscente ha ribadito quanto fatto alla guida del Paese parlando di una "missione largamente compiuta" e ha indicato la via a chi verrà dopo di lui: "Bisogna stare vicino agli americani, difendere gli ucraini, difendere la libertà e la democrazia ovunque, oltre a tagliare le tasse e deregolamentare ovunque possibile per rendere questo Paese il posto migliore in cui vivere e investire". (ANSA).