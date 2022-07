Francia: Macron atteso in zone colpite da incendi

(ANSA) - PARIGI, 20 LUG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, è atteso oggi in Gironda, il dipartimento del sud-ovest della Francia duramente colpito dal caldo torrido e dai devastanti incendi di questi ultimi giorni.

L'incendio di Landiras, 40 chilometri a sud di Bordeaux, ha distrutto 13.600 ettari di boschi e quello di Teste-de-Buch, nella zona del bassin d'Arcachon, ne ha distrutti 7.000. Ma secondo quanto riferito dalla prefettura, la situazione migliora. Le fiamme sono progredite "molto poco" nella notte tra ieri e oggi e non ci sono state nuove evacuazioni, precisano le autorità locali. Dall'inizio degli incendi, una settimana fa, sono quasi 36.750 le persone evacuate a causa degli incendi, ha dichiarato il viceprefetto di Arcachon, Ronan Léaustic. Anche l prefetto di Gironda e Nuova Aquitania, Fabienne Buccio, ha detto che la situazione è andata "calmandosi''. I due incendi divampati il 12 luglio hanno distrutto un totale 20.600 ettari di boschi nel sud-ovest della Francia, Con 300 ettari distrutti nella notte tra ieri e oggi, "il bilancio è piuttosto positivo, la situazione è migliorata durante la notte ma i due roghi non sono ancora sotto controllo", dice il colonnello dei pompieri, Arnaud Mendousse, citato dalla stampa d'Oltralpe. Macron è atteso in Gironda questo pomeriggio. Ieri, il presidente ha chiesto di "proseguire l'azione per lottare contro gli incendi in Gironda, aumentando la capacità di azione nazionale per le prossime settimane": Quanto alle cause dell'incendio di Landiras, si indaga ancora e un uomo di 39 anni è stato posto in stato di fermo. Intanto, dopo il caldo torrido di ieri e dell'altro ieri, Parigi torna a respirare grazie ad una serie di temporali notturni che hanno contribuito ad abbassare la temperatura dagli oltre 40 gradi di ieri pomeriggio ai 20 attuali. (ANSA).