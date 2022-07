India, costrette a togliersi reggiseno per sostenere esami

(ANSA) - NEW DELHI, 19 LUG - Decine di studentesse che dovevano sostenere il NEET, (National Eligibility cum Entrance Test), il temuto test indiano per l'ammissione alle università, sono state costrette a togliersi i reggiseni.

L'umiliante imposizione ha avuto luogo ieri a Kollam, in Kerala, dove i responsabili della sicurezza di un college hanno imposto alle ragazze di togliere la biancheria intima perché conteneva gancetti e anelli metallici. La direzione del college ha cercato di discolparsi spiegando che la gestione degli ingressi ai test era stata affidata ad una società di servizi esterna.

L'episodio ha suscitato un'enorme indignazione: molte ragazze hanno riferito di essersi sentite profondamente umiliate; una di loro ha denunciato l'istituto affermando che, dopo mesi di preparazione, si è trovata ad affrontare l'esame sotto stress.

(ANSA).