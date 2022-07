Ucraina: Turchia, c'è accordo generale su corridoi grano

(ANSA) - ISTANBUL, 18 LUG - "È stato concordato in termini generali un piano per il trasporto di grano e generi alimentari" attraverso corridoi sicuri nel mar Nero dai porti dell'Ucraina.

Lo ha detto il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, come riporta Trt, a proposito dell'incontro tenutosi la scorsa settimana a Istanbul tra delegazioni di Mosca, Kiev, Ankara e rappresentanti Onu.

"Verosimilmente ci sarà un incontro questa settimana" per arrivare a un "piano di attuazione concreto", ha aggiunto Akar.

