In Ungheria continuano le proteste contro le misure di Orban

(ANSA) - BUDAPEST, 18 LUG - Le manifestazioni di protesta contro il governo, nel centro di Budapest, vanno avanti da sei giorni consecutivi. Centinaia di persone scendono in piazza contro i provvedimenti governativi: l'aumento delle tasse per i piccoli imprenditori, freelance, e la soppressione delle bollette agevolate.

Anche oggi centinaia di manifestanti hanno bloccato per ore il ponte Margherita. La polizia è riuscita a sbloccare il traffico solo verso mezzogiorno, ricorrendo ai gas lacrimogeni.

Molti hanno marciato poi sulla piazza del Parlamento, dove hanno redatto una petizione, indirizzata al premier Viktor Orban, rivendicando la cancellazione dei provvedimenti.

L' organizzazione e i movimenti civili intendono continuare la protesta anche nei prossimi giorni, ma escludono i partiti di opposizione, screditati con la sconfitta dura alle elezioni di aprile.

Fra i manifestanti ci sono anche sostenitori di Fidesz, il partito del premier Orban. (ANSA).