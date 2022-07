Gazprom, stop parziale gas all'Ue per cause forza maggiore

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il colosso russo Gazprom ha dichiarato "cause di forza maggiore" sullo stop alle forniture di gas all'Europa ad almeno un importante cliente a partire dal 14 luglio, secondo un documento visionato oggi in esclusiva da Reuters. Nella lettera Gazprom afferma di non poter adempiere ai suoi obblighi di fornitura a causa di circostanze "straordinarie" al di fuori del suo controllo. Fonti citate dalla Reuters hanno riferito che la lettera riguarda le forniture attraverso il gasdotto Nord Stream 1, che conduce alla Germania e da lì ad altri Paesi europei. (ANSA).