Caldo record in Francia, termometro oltre i 42 gradi

Diversi record storici di temperatura sono stati battuti oggi in Francia: da Brest a Biscarrosse, passando per Nantes, nel "giorno più caldo di questa ondata di calore", ha annunciato Météo-France. Secondo i valori provvisori registrati alle 17, il termometro indicava 39,3°C a Brest (rispetto al precedente record di 35,1°C nell'agosto del 2003), 39,5°C a Saint-Brieuc (rispetto ai 38,1°C di agosto 2003), 42°C a Nantes (rispetto ai 40,3°C del luglio 1949) o 42,6°C a Biscarrosse (rispetto ai 41,7°C del giugno 2022).

L'ovest della Francia e l'Inghilterra del centro e del sud, Londra compresa, da oggi vengono progressivamente investite da un'ondata di caldo rovente, che porterà temperature di oltre 40 gradi, che per il Regno Unito costituiscono un record assoluto. In Francia 15 dipartimenti sono in stato di allerta e il caldo dovrebbe essere più intenso nelle regioni dell'Aquitania, dove si prevedono 42 gradi almeno o più, e in Bretagna. Oltre la Manica le autorità da giorni stanno diramando avvisi alla popolazione a restare a casa, avvisando che il caldo estremo può uccidere, e anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha chiesto ieri alla popolazione della capitale di non prendere mezzi pubblici se non in casi di necessità.

La Francia occidentale sta affrontando una "apocalisse di caldo", dicono gli esperti. Le temperature dovrebbero raggiungere livelli record in 15 regioni del sud-ovest, già alle prese con violenti incendi. Il Météo France Institute prevede che "in alcune zone del sud-ovest ci sarà un'apocalisse di caldo" che potrebbe raggiungere i 44° in alcune zone, a cui seguirà una "notte cocente".

La città di Parigi innalza il livello di allerta sui quattro previsti nella scala di vigilanza meteo. Oltre all'attivazione di un'unità di crisi, diverse misure sono state annunciate dalle autorità locali, come l'apertura di sale refrigerate in libero accesso nelle circoscrizioni, rafforzamento degli aiuti ai senza fissa dimora, apertura di parchi e giardini anche la notte per permettere a parigini e turisti di trovare un po' di fresco. Parigi è tra le città più densamente popolate al mondo, con poche aree di verde pubblico nel centro città. Secondo gli esperti, quella di oggi potrebbe essere una delle giornate più calde mai registrate nella storia di Francia.