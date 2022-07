Borrell, spero sblocco grano, è questione di vita o morte

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - "Ho la speranza che questa settimana sarà possibile raggiungere un accordo per sbloccare il porto di Odessa e gli altri porti ucraini" per le esportazioni di cereali ucraini. "La vita oltre di decine di migliaia di persone dipende da questo accordo, quindi non è un gioco diplomatico, è una questione di vita e di morte per molti esseri umani". La Russia deve togliere il blocco e consentire le esportazioni, altrimenti continueremo ad accusarli di usarle come un'arma". Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue Josep Borrell arrivando al consiglio affari esteri dell'Unione a Bruxelles. (ANSA).