Ucraina: sepolta con una corona bianca la piccola Liza

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - E' stata sepolta oggi con una corona di fiori bianchi sulla testa Liza Dmitrieva, la bambina di quattro anni con sindrome di Down uccisa nel bombardamento di questa settimana sulla città ucraina di Vinnytsia. Durante la cerimonia funebre, riferisce il Guardian, il prete ortodosso che la officiava è scoppiato in lacrime, esclamando: "Il male non può vincere".

Liza, uccisa mentre veniva accompagnata dalla madre sul suo passeggino, è una delle 22 vittime dell'attacco missilistico russo su questa città dell'Ucraina centrale, distante centinaia di chilometri dalla linea del fronte. I funerali si sono svolti della Cattedrale della Trasfigurazione, risalente al 18/o secolo. La nonna della piccola, Larysa Dmitrieva, ha accarezzato il viso di Liza, mentre il padre Artem rimaneva fermo con le lacrime che gli scendevano sul viso.

La madre della bambina, Iryna, è ancora in ospedale dopo essere rimasta gravemente ferita nel bombardamento. La donna è apparsa in una intervista con una televisione locale. "Al mondo non interessa, vede quello che succede ma non ci protegge", ha detto. (ANSA).