Teheran boccia dichiarazioni Biden contro nucleare iraniano

(ANSA) - TEHERAN, 17 LUG - Le dichiarazioni del presidente americano Joe Biden contro le attività nucleari dell'Iran, durante la sua recente visita nella regione, sono prive di fondamento e in linea con la politica faziosa di Washington: lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani. "Le false accuse degli Stati Uniti contro le attività nucleari pacifiche dell'Iran, mentre ignorano decenni di inganni da parte del regime sionista, che non è membro del Trattato di non proliferazione (TNP) e ha il più grande armamento atomico della regione, sono un grande segno della sua doppiezza e ipocrisia", ha detto Kanai, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Irna. Gli Stati Uniti, primo Paese ad aver usato la bomba atomica e ad aver condotto invasioni militari e vendite massicce di armi nella regione, ancora una volta stanno applicando la loro politica fallimentare di iranofobia e cercano di creare tensioni e crisi nella regione, ha aggiunto. (ANSA).