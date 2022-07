Russia: arrestata reporter no-war, criticò guerra Ucraina

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - La giornalista russa Marina Ovsiannikova, diventata famosa dopo essere apparsa in diretta televisiva con un cartello che criticava l'offensiva di Mosca in Ucraina, è stata arrestata oggi in Russia. Lo hanno annunciato il suo entourage e il suo avvocato. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi del suo arresto, che arriva pochi giorni dopo che Ovsiannikova aveva manifestato da sola vicino al Cremlino, brandendo un cartello che criticava l'intervento militare in Ucraina e il presidente Putin. "Marina è stata arrestata. Non ci sono informazioni su dove si trovi", si legge sull'account Telegram della giornalista. (ANSA).