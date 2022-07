Polonia: da inizio guerra 4,81 mln rifugiati dall'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - La Polonia ha accolto 4,81 milioni di rifugiati dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo riferisce Radio Polonia, secondo Ukrinform, che cita un rapporto dell'agenzia della Guardia di frontiera polacca.

"Dal 24 febbraio, un totale di 4,81 milioni di persone sono entrate in Polonia dall'Ucraina", ha scritto l'agenzia in un tweet. Nella sola giornata di venerdì sono arrivati nel Paese circa 25.100 rifugiati dall'Ucraina, rispetto ai 24.800 del giorno precedente. Sempre dal 24 febbraio, inoltre, 2,88 milioni di persone hanno lasciato la Polonia per andare in Ucraina, mentre le persone che sono entrate in Ucraina dalla Polonia venerdì sono state circa 23.300. (ANSA).