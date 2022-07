Israele: Dopo Biden Lapid convoca il suo consiglio di difesa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 LUG - Il consiglio di difesa del governo israeliano è stato convocato oggi da Yair Lapid - per la prima volta da quando ha assunto la carica di primo ministro - per analizzare in maniera approfondita la portata della missione condotta nei giorni scorsi dal presidente Usa Joe Biden in Israele, nei territori palestinesi ed in Arabia saudita.

"E' stata una visita storica - ha affermato Lapid, in un comunicato - che ha portato con sé successi sia di carattere politico, sia economico, sia di sicurezza, che rafforzeranno Israele per molti anni ancora".

Lapid ha rilevato che la autorizzazione saudita ai voli commerciali israeliani di attraversare il suo spazio aereo avrà ripercussioni economiche notevoli. Ha anche precisato che la 'Dichiarazione di Gerusalemme' da lui sottoscritta con Biden "garantirà ad Israele la superiorità qualitativa di sicurezza'' nella Regione.

Sui programmi nucleari iraniani, Lapid ha sottolineato che per contrastarli Israele intende garantirsi anche in futuro "una piena libertà di azione".

Riferendosi infine al lancio di razzi da Gaza verso Israele, avvenuto nella notte di venerdì, Lapid ha ribadito che la politica israeliana non cambia e che ad ogni lancio offensivo dalla Striscia seguirà una adeguata reazione di Israele.

