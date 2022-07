Cisgiordania: sfida a Lapid, coloni preannunciano avamposti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 LUG - Entrato in carica solo poche settimane fa, il premier centrista Yair Lapid dovrà misurarsi già nei prossimi giorni con una sfida postagli dal movimento dei coloni. Una frangia attivista di quel movimento, 'Nahalà', ha annunciato oggi di aver raccolto dai suoi sostenitori contributi per 5 milioni di shekel (circa 1,4 milioni di euro) e di aver così completato i preparativi per la costituzione di tre nuovi avamposti in Cisgiordania, "che avrà luogo il 20 luglio".

Sul web 'Nahalà' sta adesso distribuendo aggiornamenti dettagliati di carattere logistico per far sì che i suoi sostenitori restino sul terreno il più a lungo possibile.

L'iniziativa è stata concepita in maniera autonoma dal movimento dei coloni per spronare il governo ad estendere la presenza ebraica in Cisgiordania.

Per Lapid si tratta di un delicato banco di prova, pochi giorni dopo aver appreso dal presidente Joe Biden che gli Stati Uniti si aspettano da Israele di "non essere sorpresi" con nuovi insediamenti. Finora tuttavia nè Lapid nè il ministro della difesa Benny Gantz hanno ordinato all'esercito di bloccare gli attivisti di estrema destra, che rischiano fra l'altro di inasprire gli animi fra i palestinesi. Il movimento Peace Now sta intanto mobilitando i propri attivisti per "impedire fisicamente" sul terreno la realizzazione dei nuovi avamposti illegali. (ANSAmed).