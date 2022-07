Vietnam: Agenzia italiana Cooperazione a sviluppo in visita

(ANSA) - HANOI, 16 LUG - Il vicedirettore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo Giuseppe Cerasoli, in visita ad Hanoi, ha incontrato ieri il viceministro degli Affari esteri vietnamita Nguyen Minh Hang, come riportato da Vietnam Plus.

Cerasoli ha affermato che il Vietnam è un partner importante in termini di cooperazione allo sviluppo del governo italiano, come dimostra la recente riorganizzazione dell'Ufficio di Hanoi, competente per le iniziative e i progetti di cooperazione in Vietnam, Bangladesh, Myanmar, Laos e Cambogia. Il Vietnam potrebbe quindi essere il ponte per connettersi con i partner dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico nella costruzione di strategie e di aree prioritarie per la cooperazione allo sviluppo con l'Italia.

Il viceministro Hang ha condiviso la strategia di sviluppo socio-economico del Vietnam per il periodo 2021-2030 e ha ringraziato l'Italia per gli aiuti pubblici allo sviluppo forniti, contribuendo così agli obiettivi e alle priorità di sviluppo del Paese. Ha suggerito alle due parti di continuare ad attuare efficacemente l'accordo di cooperazione allo sviluppo tra le due nazioni, concentrandosi sui settori in cui l'Italia ha forte competenza e di cui il Vietnam ha necessità, quali l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'energia, lo sviluppo sostenibile, il miglioramento del sistema legislativo, delle infrastrutture e delle risorse umane. (ANSA).