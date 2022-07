Gaza: raid aereo in risposta a lancio di razzi

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Aerei israeliani hanno bombardato Gaza in risposta al lancio di razzi avvenuto poche ore dopo la visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L'esercito israeliano ha annunciato che l'obiettivo dell'attacco era un impianto di produzione di razzi gestito da Hamas. Testimoni hanno riferito che il luogo è utilizzato anche come campo di addestramento. Le sirene hanno suonato anche nel sud di Israele, nella città di Ashkelon. Un razzo è stato intercettato e tre missili sono caduti in un'area disabitata, secondo l'esercito israeliano. Nessuna organizzazione ha rivendicato l'attacco.

