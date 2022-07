Usa: senatore dem blocca agenda Biden su clima e tasse ai ricchi

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - Nuova tegola pesante sul fronte interno per Joe Biden e i dem, in vista di Midterm Uno dei loro senatori, Joe Manchin, ha detto ai leader del partito che non sosterrà un nuovo pacchetto economico che contenga nuove spese contro il cambiamento climatico o nuove tasse contro i ricchi e le aziende. Una doccia fredda per il presidente e i democratici, che speravano di far avanzare una parte centrale della loro agenda prima delle elezioni di metà mandato a novembre. Lo riferiscono i media Usa.

Manchin, che rappresenta il West Virginia, la cui economia ruota intorno all'energia fossile, aveva già bloccato il precedente pacchetto da circa 2.000 miliardi appoggiato da Biden. Il senatore si è detto disponibile solo a norme che abbassino i prezzi dei farmaci per gli anziani e all'estensione dei sussidi per mantenere bassi i costi dell'assicurazione sanitaria per milioni di americani. (ANSA).