Mosca,crisi affare interno, con Roma vogliamo buoni rapporti

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Gli sviluppi politici a Roma sono un affare interno italiano. Noi auguriamo all'Italia tutto il bene possibile, e di riuscire a superare i problemi creati dai precedenti governi. Con l'Italia vogliamo avere buoni rapporti".

Lo ha detto all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Non solo i responsabili, ma la maggioranza del popolo russo - ha aggiunto la portavoce - considerano l'Italia come un buon partner. Abbiamo molte cose in comune, e obiettivi comuni". (ANSA).